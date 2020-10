Celtic-Milan 1-3, i rossoneri passano a Glasgow. Gol e highlights. A segno Krunic, Brahim Diaz e Hauge | Video

22 ottobre 2020 a

a

a

Il Milan continua a correre. Dopo il successo nel derby, i rossoneri vincono anche la prima partita a gironi di Europa League. La squadra di Stefano Pioli passa in Scozia, sul campo del Celtic di Glasgow. Il tecnico manda in campo Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz, Krunic, Ibrahimovic. Dopo una parata di Donnarumma, Milan in vantaggio già al 14': cross di Castillejo dalla fascia destra, Krunic arriva puntuale all'appuntamento con la sfera, colpisce di testa e infila Barkas.

Il raddoppio arriva quando mancano quattro minuti alla fine del primo tempo: è Ibrahimovic a innescare Theo Hernandez che a sua volta smarca Brahim Diaz. Lo spagnolo controlla e infila, gran gol.

La partita sembra in mano ai rossoneri, ma al 31' della ripresa i padroni di casa accorciano le distanze: angolo, colpo di testa di Elyounoussi e il Celtic rientra in partita. Quando mancano tre minuti alla fine i padroni di casa sfiorano il pareggio, ma Romagnoli devia e tre minuti dopo Hauge realizza il terzo gol: Celtic-Milan 1-3.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.