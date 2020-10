Covid, Roberto Mancini e il post che scatena la polemica: "Come mi sono ammalato? Guardando i tg"

22 ottobre 2020 a

a

a

Finisce di nuovo nella polemica il commissario tecnico della nazionale di calcio, Roberto Mancini. Sono dure le critiche che gli vengono rivolte sui social dopo la vignetta che ha pubblicato sulle instastorie del suo profilo Instagram. E' un disegno in cui una infermiera chiede a un paziente: "Come ti sei ammalato?". E lui risposnde: "Guardando i tg". C'è chi invita il ct della nazionale a parlare dell'argomento con chi ha perso delle persone care a causa del virus. Mancini all'inizio del mese di ottobre aveva polemizzato a distanza anche con il ministro Roberto Speranza, sostenendo che praticare sport sia un diritto. Erano i giorni in cui si iniziavano ad ipotizzare restrizioni in merito all'attività fisica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.