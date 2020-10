Umbria Next gen tennis, tutti i nuovi campioni

Si è conclusa la manifestazione che ha visto partecipare 600 tra ragazzi e ragazze della regione

22 ottobre 2020 a

a

a

Sui campi della Tennis Training School Foligno, si è chiusa una edizione davvero ricca dell’Umbria Next Gen di tennis. Grande successo per le nove tappe (600 gli iscritti) e per il Master finale del circuito regionale riservato alle femmine e ai maschi Under 10, 12 e 14. “L’emergenza Covid non ha fermato la manifestazione” ha sottolineato il presidente della Fit Umbria Roberto Carraresi, “ideata diverse stagioni fa dal nostro comitato per dare la possibilità a tutti i suoi piccoli atleti agonisti, di partecipare a tornei all’interno della propria regione. L’Umbria Next Gen è anche, un’occasione importante per il settore tecnico del comitato, di osservare i progressi dei giovani umbri. Ringraziamo tutti i circoli che hanno invitato i loro ragazzi a partecipare alle varie tappe. E’ stata un’esperienza importante quella che hanno vissuto. Hanno prevalso valori fondamentali come fair play, stare insieme, correttezza in campo e fuori”. “Vogliamo ringraziare il Circolo Tennis Polymer, il CT Foligno la Tennis Training School”, ha sottolineato Corrado Monaco, consigliere della Federtennis Umbria, “ed in particolare tre club che hanno svolto due tornei ciascuno del circuito: Sporting Club Torgiano, Tennis Club Tavernelle e CT Montarello di Spoleto. Si tratta di tre piccole e bellissime strutture dal cuore grande che ogni volta accolgono con incredibile entusiasmo le iniziative programmate dalla Fit Umbria, anche in un momento così difficile”. Sui campi della Tennis Training School sono arrivati in 47 per giocarsi 6 titoli. Gli incontri si sono svolti nel rispetto dei protocolli anti Covid. “Misurazione della temperatura all’ingresso”, ha dichiarato Fabrizio Alessi, “un solo accompagnatore consentito all’interno, un maestro per ogni campo, gel igienizzante a disposizione per ogni cambio campo. In questo periodo difficilissimo la sicurezza e il rispetto delle regole sono valori essenziali per noi e per il comitato”.

LE FINALI Under 10 F Margherita Ferretti (Ct Chiusi) b. Caterina Azoitei (Circolo Tennis Olympia) 4-3, 4-0.

Under 10 M Alessandro Arcangeli (Tennis Training) b. Filippo Capitanelli (Montefalco Tennis Forever) 4-1, 4-0.

Under 12 F Jasmine De Magistris (Tennis Training) b. Sofia Papalini (Tennis Club Tavernelle) 4-2, 4-1.

Under 12 M Matteo Mazzieri (Tennis Club Seven) b. Antonluca Sirci (Tennis Club Perugia) 4-2, 4-0.

Under 14 F Ginevra Batti (Tennis Training) b. Anastasia Minciotti (Circolo Tennis Città di Castello) 4-0, 4-0.

Under 14 M Francesco Mattioli (Tc Perugia) b. Pietro Sorbelli (Tennis Training School) 4-0, 4-1.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.