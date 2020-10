Calcio scommesse e mafia russa, nei guai tre giocatori del Cagliari: Cragno, Joao Pedro e Pavoletti. Ma dietro ci sono Le Iene | Video

22 ottobre 2020 a

Un giro di calcio scommesse gestito dalla mafia russa, guidata dal boss Vladimir. Almeno tre i calciatori del Cagliari coinvolti: il portiere Alessio Cragno, il capitano Joao Pedro e Leonardo Pavoletti. Questi ultimi due hanno anche subito una aggressione e sono stati picchiati per non aver rispettato i patti. Tutto clamoroso, ancora di più quando si scopre che altro non è che uno scherzo de Le Iene.

La vittima è proprio Alessio Cragno, visto che Joao Pedro e Leonardo Pavoletti si sono messi d'accordo con Stefano Corti e Alessandro Onnis pur di far prendere una grande paura al loro numero uno.

