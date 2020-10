Ternana, tris di forza al Catania: le Fere volano al comando della classifica

21 ottobre 2020 a

Tutto facile per la Ternana sul campo del Catania, ex squadra tra l'altro di mister Lucarelli. I rossoverdi hanno sbancato il Massimino con il punteggio di 3-0. Nel primo tempo vantaggio delle Fere con Partipilo. Poi nella ripresa la Ternana ha arrotondato il punteggio con Raicevic e Defendi. Inutile nel finale il gol della bandiera di Maldonado. In classifica ora i rossoverdi sono al comando della classifica, a quota 12 punti, ma con una partita in più rispetto alle inseguitrici Bari e Teramo. Prossimo turno la squadra di Lucarelli se la vedrà al Liberati contro il Foggia.

