Gubbio, va tutto storto: non basta Sainz Maza, la Fermana vince in rimonta 2-1

Ancora una sconfitta per il Gubbio, stavolta contro una diretta concorrente per la salvezza, la Fermana. Nulla da fare per i rossoblù neanche in terra marchigiana, complici anche le tante assenze nella formazione di Torrente. A nulla è bastato l'illusorio vantaggio firmato su rigore da Sainz Maza. Al 22' è arrivato il pareggio di Neglia. Nella ripresa, come se non bastasse, viene espulso Cinaglia per doppia ammonizione e la Fermana così riesce a ribaltare il punteggio ancora con Neglia su rigore. I marchigiani sorpassano quindi in classifica il Gubbio, che rimane fermo a quota 2 punti, al penultimo posto. Prossimo turno al Barbetti contro il Legnago. L'auspicio è che i ragazzi di Torrente possano sbloccarsi, magari recuperando pure qualche giocatore in organico.

