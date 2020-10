Champions League, clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid cade contro lo Shakhtar Donetsk

21 ottobre 2020 a

a

a

Subito una clamorosa sorpresa in avvio di Champions League. Il Real Madrid cade infatti al Bernabeu contro lo Shakhtar Donetsk. E' finita 3-2 per gli ucraini, capaci di un primo tempo da favola, terminato con il punteggio di 3-0.

Inter-Borussia Moenchengladbach, probabili formazioni e dove vederla in tv: chance da titolare per Eriksen | VIDEO SKY

Le reti sono state messe a segno da Tete e Solomon, con in mezzo l'autorete di Varane. Nella ripresa il ritorno dei blancos, con i gol di Modric e Vinicius in apertura. Poi il lungo assedio, con il pareggio di Valverde al 92' annullato però dal Var. Per il Real Madrid una prima giornata choc: la squadra di Zidane è nello stesso girone dell'Inter.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.