Serie C, Legnago-Perugia 0-2. Seconda vittoria consecutiva dei grifoni

Brutti, sporchi e cattivi recitava un film cult degli anni Settanta. Il Perugia con il Legnago ha dimostrato di aver "capito" la categoria, conquistando la seconda vittoria consecutiva, terza di questo campionato. Lo 0-2 contro la quarta formazione di Verona, matricola imbattuta di questo primo scorcio stagionale, è figlio di umiltà, solidità, cinismo. Caratteristiche indispensabili in questo purgatorio calcistico che è la Serie C. Aggiungiamoci anche la condizione atletica che migliora, una difesa sempre più ermetica e la precisione di Melchiorri e Bianchimano abili a sfruttare gli errori degli avversari. Così il Perugia risale la classifica. Il Grifo approccia bene il match, crea subito due occasioni e poi passa in vantaggio con una giocata di Melchiorri sul cui tiro però Pizzignacco è complice (16', 0-1). Il Legnago prende il sopravvento, il Perugia lascia fare e si affida ai lanci lunghi. Nella ripresa l'ardore dei padroni di casa sbatte sulla solida fase difensiva dei grifoni e su un pasticcio difensivo è bravo Bianchimano a chiudere la contesa definitivamente (76', 0-2).

