Champions League, l'Inter nei guai: positivo anche Hakimi. E a Napoli arriva l'Az Alkmaar piena di contagiati

Inter senza pace. E' arrivata infatti un'altra tegola per il club nerazzurro proprio alla vigilia del match contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League. Un altro caso di positività al Coronavirus inguaia non poco il tecnico Antonio Conte.

Si tratta di Achraf Hakimi, l'esterno prelevato dal Real Madrid, uno dei gioielli della rosa nerazzurra. "Hakimi è risultato positivo al Covid 19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di mercoledì 21 ottobre contro il Borussia Moenchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario", si legge nel comunicato dell'Inter. Ma è una vigilia complicata anche per il Napoli, impegnato giovedì 22 ottobre in Europa League contro l'Az Alkmaar. Gli olandesi sono in piena emergenza, con 9 positivi rimasti a casa e appena 19 convocati. Per ora si gioca: intanto in casa partenopea ancora positivi Zielinski ed Elmas.

