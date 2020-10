Giro d'Italia, O'Connor vince a Madonna di Campiglio. Almeida resta in maglia rosa

21 ottobre 2020 a

Dopo il tentativo di ieri, in cui è arrivato solo secondo alle spalle di Tratnik, Ben O'Connor della NTT Pro Cycling trionfa nella diciassettesima tappa della Giro d’Italia da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio di 203 km. L’australiano era in fuga, dal gruppo dei fuggitivi, da dieci chilometri dell’arrivo al quarto e ultimo gran premio della montagna (la nuova maglia azzurra è Guerreiro).

Rimane sulle spalle del portoghese della Deceuninck-Quick Step, Joao Almeida, la maglia rosa, arrivato al traguardo della diciassettesima tappa a Madonna di Campiglio a 5’12" dal vincitore O'Connor, dopo la volata del suo gruppo in cui a parte un allungo di Hindley, chiuso dal compagno Kelderman, non ci sono stati attacchi. Domani la corsa rosa si sposterà da Pinzolo al Parco Nazionale dello Stelvio (207 km) per quella che è considerata la tappa più dura di questa edizione.

