Inter-Borussia Moenchengladbach, il figlio di Thuram a San Siro. Gli chiedono i documenti e lui scrive il suo nome su google

21 ottobre 2020 a

Curioso retroscena accaduto nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre a Marcus Thuram, figlio di Lilian ex tra le altre di Parma e Juve. Marcus è infatti impegnato con il suo Borussia Moenchengladbach in Champions League contro l'Inter nella prima partita del girone. Quando si è presentato ai cancelli di San Siro, l'attaccante dei tedeschi si è imbattuto nell'addetto agli ingressi dello stadio, che gli ha chiesto i documenti.

Non avendo con sé alcun documento o probabilmente per comodità, il buon Marcus ha tirato fuori il telefonino e digitato su google il suo nome. Chissà se questo sarà bastato per entrare a San Siro senza problemi. Intanto il siparietto è stato ripreso anche dallo stesso club tedesco su twitter.

