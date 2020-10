Sir volley, Plotnytskyi? "L'ho scoperto mentre viaggiavo in aereo"

Il presidente Gino Sirci rivela il retroscena dell'acquisto dell'ucraino: "Mi incuriosì un'inchiesta della Gazzetta dello Sport"

Plotnytskyi? “Ah, ah”. Gino Sirci prima si fa due risate e poi comincia il racconto. “Volete sapere come abbiamo fatto a scoprirlo?”. Il presidente della Sir Safety Conad rivendica a sè il colpo di mercato della scorsa stagione e racconta un simpatico aneddoto: “L’acquisto di Oleh è nato quasi per caso. Ricordo che due anni fa ero in volo per la Cina dove ci sono mie aziende e, come sempre faccio in questi casi, leggo molto. A cominciare dai quotidiani sportivi. Ebbene, mi colpì un’inchiesta della Gazzetta dello Sport dove si parlava dei figli d’arte e delle giovani promesse del volley. Qui, per la prima volta - continua il presidente - vidi il nome di Plotnytskyi. Non lo conoscevo e la cosa mi incuriosì. Telefonai, allora, a Goran Vujevic per saperne di più e da quel giorno decidemmo di seguirlo. Quando, poi, ci fece male con Monza, non ci furono più dubbi”. Il resto è storia dei nostri giorni con Plotnytskyi grande protagonista in maglia Sir

