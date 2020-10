Alex Gaucci ospite d'onore del Sigillo

La squadra del presidente Bazzucchini ha raggiunto lo storico traguardo della Promozione

Blitz nell’Eugubino Gualdese per Alex Gaucci, ospite del Sigillo calcio. La squadra biancazzurra militante in Promozione (domenica l’esordio in campionato) lo ha voluto come ospite in una piacevole serata che, in qualche modo, ha festeggiato lo storico traguardo raggiunto dal club. Alex Gaucci ha visitato la sede del Sigillo, si è intrattenuto per qualche foto e poi ha cenato al Dominus con il presidente Niccolò Bazzucchini e il dirigente Andrea Riso augurando al club le migliori fortune per un torneo ricco di soddisfazioni. Non sono mancati nemmeno momenti di amarcord come quando Gaucci è stato avvicinato da alcuni tifosissimi storici del Perugia al quale Alex ha raccontato simpatici episodi riguardanti la sua avventura in biancorosso e quella di suo padre.

