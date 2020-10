La Ternana contro il Catania: le scelte di Lucarelli e Raffaele

Foto: foto principi

La serie C in campo oggi mercoledì 21 anche nel girone C. La Ternana scende in campo alle 20.45 allo stadio Nobile di Lentini contro il Catania vista l'indisponibilità per rifacimento del manto erboso del Massimino. Lucarelli ritrova il suo ex club e tranne Celli e Diakitè ha tutti a disposizione.

CATANIA (3-5-2)

Martinez; Silvestri, Claiton Dos Santos, Tonucci; Albertini, Rosaia, Welbeck Addo, Biondi, Calapai; Sarao, Emmausso

A disp: Confente, Pellegrini, Manneh, Pinto, Zanchi, Izco, Vicente, Maldonado Morocho, Pecorino, Gatto, Piccolo, Piovanello

All: Giuseppe Raffaele

SQUALIFICATI –

INDISPONIBILI Santurro, Dall’Oglio, Reginaldo Ferreira Da Silva

***********

TERNANA (4-2-3-1)

Iannarilli; Defendi, Suagher, Boben, Mammarella; Damian, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato

A disp: Vitali, Laverone, Kontek, Russo, Frascatore, Paghera, Proietti, Salzano, Peralta, Torromino, Ferrante, Raicevic

All: Cristiano Lucarelli

SQUALIFICATI –

INDISPONIBILI Celli, Diakité

IN TRIBUNA Casadei, Onesti

**********

ARBITRO Matteo Marcenaro di Genova

ASSISTENTI Claudio Gualtieri – Mattia Massimino

IV UFFICIALE Mario Saia

