Gubbio a Fermo con mezza squadra fuori: ecco le formazioni

Torrente senza Gomez, De Silvestro, Pasquato e Signorini. Gerardi subito in campo

Si torna in campo in serie C. Mercoledì 21 alle 20.45 c'è Fermana-Gubbio con tante assenze da una parte e dall'altra. Torrente senza i big Gomez, De Silvestro, Signorini e Pasquato ha una rosa risicatissima e deve far giocare dall'inizio Gerardi, giunto soltanto lunedì a Gubbio. Ecco le probabili formazioni.

FERMANA (3-5-2) Ginestra; De Pascalis, Manetta, Scrosta; Rossoni, Urbinati, Grossi, Iotti. Mordini; Neglia, Palmieri. ( Massolo, Manzi, Diop, Esposito, Staiano, Bigica, Grbac, Cremona, Raffini, Boateng, Liguori, Intinacelli). All. Antonioli

GUBBIO (4-3-3) Cucchietti; Formiconi, Cinaglia, Uggè, Ferrini; Malaccari, Megelaitis, Oukhadda; Pellegrini, Gerardi, Sainz Maza. (Zamarion, Ceppodomo, Migliorelli, Munoz, Sdaigui, Lovisa, Sorbelli). All. Torrente



ARBITRO Ancora di Roma 1

ASSISTENTI Pizzoni-Romano

IV UOMO Villa

STADIO “Recchioni” ore 20,45



