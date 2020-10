Champions League, per la Juventus un Morata da impazzire: il secondo gol che affonda la Dynamo Kiev (0-2)| Video

20 ottobre 2020 a

Debutto vincente per Andrea Pirlo in Champions League. La Juventus batte 2-0 in trasferta la Dinamo Kiev nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. A segno Morata con una doppietta nella ripresa, al 1’ e al 39’. Lç'attaccante è stato il mattatore della serata, Ronaldo può guarire con più calma.

DINAMO KIEV-JUVENTUS 0-2

Rete: st 1’ e 39’ Morata.

Dinamo Kiev: Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (25’ st Popov); Buyalski (44’ st Garmash), Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov (26’ st Verbic), Supryaga, De Pena (15’ st Rodrigues). A disp. Neshcheret, Boyko, Verbic, Shepeliev, Tsitaishvili, Lednev, Andriyevskiy, Syrota, Duelund. All. Lucescu.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (19’ pt Demiral); Chiesa, Bentancur (34’ st Arthur), Rabiot, Cuadrado; Ramsey (34’ st Bernardeschi); Morata, Kulusevski (11’ st Dybala). A disp. Pinsoglio, Buffon, Frabotta, Portanova. All. Pirlo. Arbitro: Ovidiu Hategan (Rom). Note: ammoniti Demiral, Cuadrado, Bentancur (J).

