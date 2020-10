Champions League, Juventus sul campo della Dinamo Kiev: dove vederla oggi in tv e probabili formazioni

20 ottobre 2020 a

La Juventus targata Pirlo fa il suo esordio oggi, martedì 20 ottobre 2020, sul campo della Dynamo Kiev. C'è il dubbio Dybala per i bianconeri. l match tra Dynamo Kiev e Juventus, in programma all'Olimpiyskiy Stadium della capitale ucraina alle ore 18.55, sarà visibile in esclusiva su Sky sul canale 201, oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv. Così in campo (le probabili formazioni).

DYNAMO KIEV (4-4-1-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; De Pena, Sydorchuk, Buyalski, Tsygankov; Shaparenko; Supryaga. All. Lucescu.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Dybala. All. Pirlo.

ARBITRO: Hategan (Romania)

