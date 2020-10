Serie C, l'ex grifone Andrea Camplone nuovo allenatore dell'Arezzo

20 ottobre 2020 a

Andrea Camplone è il nuovo allenatore dell'Arezzo, avversaria di Perugia e Gubbio nel girone B della Serie C. L'ex grifone (ma anche ex rossoblù) ha firmato nel pomeriggio di lunedì il contratto con il Cavallino, martedì pomeriggio la presentazione. "Dopo la mia ultima esperienza a Catania, questa per me è una grande sfida. Mi voglio rimettere in discussione e Arezzo è la piazza giusta" si è lasciato sfuggire. Camplone da allenatore ha guidato Martina Franca, Cavese, Benevento, Perugia (vincendo la C1 nel 2014 e la Supercoppa di Lega Pro), Bari, Cesena e Catania. Ad Arezzo - dove prende il posto dell'esonerato Alessandro Potenza - il suo staff tecnico sarà composto da Maurizio Tacchi (vice allenatore), Marco Onesti (preparatore dei portieri), Salvatore Lalinga (preparatore atletico) e Matteo Bonavolontà (collaboratore).

