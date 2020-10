Riccardo Gaucci, addio al Floriana. I motivi del passo indietro

Nicola Uras 19 ottobre 2020 a

Un addio che fa rumore. E' quello di Riccardo Gaucci che lascia la presidenza del Floriana, club maltese che il figlio di Lucianone aveva portato al miglior risultato europeo di sempre per una società dell'isola, Infatti dopo il titolo nazionale - che mancava da 27 anni - il Floriana in estate aveva raggiunto il terzo turno di qualificazione all'Europa League. Proprio l'eliminazione, ai rigori, della competizione europea è uno dei tre motivi che hanno portato Gaucci a fare un passo indietro. L'ormai ex presidente, tramite la pagina Facebook del Floriana, ha pubblicato un videomessaggio lungo otto minuti in cui spiega i perché della sua scelta, spiegando che tra i motivi principali ci sono anche la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni maltesi e l'esigenza di trascorrere più tempo con le figlie.

