Avellino-Juve Stabia, probabili formazioni e dove vederla in tv: Braglia debutta al Partenio, le vespe a caccia del colpaccio

Derby campano nel girone C di Serie C tra Avellino e Juve Stabia. Per gli irpini di mister Braglia si tratta del debutto in campionato al Partenio dopo le due vittorie in trasferta su Viterbese e Palermo. Dall'altra parte le vespe di Padalino, reduci dal successo ottenuto in extremis sulla Virtus Francavilla. Per quanto riguarda le formazioni Braglia non dovrebbe apportare particolari modifiche dall'undici vittorioso al Barbera: i soli Errico e Laezza restano indisponibili. Nel 3-5-2, Forte tra i pali, davanti a lui Silvestri, Miceli e Rocchi in difesa, in attacco Maniero e Fella. La Juve Stabia, che ha annunciato un caso di Coronavirus alla vigilia del match, dovrebbe schierare Vallocchia per Scaccabarozzi a centrocampo, con il 4-3-1-2 come modulo. Fantacci trequartista alle spalle di Romero e Golfo. Queste le probabili formazioni: Avellino: Forte; Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. All. Braglia. Juve Stabia (4-3-1-2): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo; Scaccabarozzi; Berardocco, Mastalli; Fantacci; Romero, Golfo. All. Padalino. La partita è visibile dalle 21 su RaiSport (canale 57 del digitale terrestre), oppure in streaming sul sito internet www.elevensports.it.

