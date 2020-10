Verona-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv: rossoblù in campo 3 settimane dopo il focolaio Covid post Napoli

19 ottobre 2020 a

Posticipo di Serie A al Bentegodi valevole per la quarta giornata di campionato. In campo l'Hellas Verona contro il Genoa. Una partita particolare per il tecnico dei veneti Ivan Juric, che sfida così il suo passato. Il croato dovrà fare a meno di Gunter e Barak positivi al Coronavirus. Out anche l'infortunato Veloso. Assenti pure Cetin, Dawidowicz, Danzi e Benassi. Davanti c'è Favilli titolare, con Di Carmine e Kalinic non al meglio e in panchina.

Dall'altra parte il Genoa, che non gioca dal 6-0 rimediato a Napoli per via del focolaio poi esploso nello spogliatoio, ritrova qualche giocatore tornato a disposizione dopo il Covid. Due i ballottaggi: Bani-Masiello per la difesa e Shomudorov-Scamacca per il ruolo di partner in attacco di Goran Pandev. Out Cassata, Criscito, Males, Lerager, Destro e Zappacosta. Queste le probabili formazioni. Hellas Verona: Silvestri; Empereur, Cecchierini, Lovato; Faraoni, Tameze, Vieria, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Favilli. Genoa: Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Shomurodov. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202): fischio d'inizio alle 20.45..

