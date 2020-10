Trento-Sir 1-3, Colaci: "Bravi nei momenti difficili"

Dopo la vittoria parlano anche Travica, Russo e Solè

Carlo Forciniti 19 ottobre 2020 a

“Abbiamo dimostrato di essere una squadra”. Dopo il blitz maturato a Trento, Max Colaci, libero della Sir Conad Perugia non nasconde la propria soddisfazione per quanto fatto dai Block Devils. “Nel primo set abbiamo fatto molti errori. Un disastro - ammette -, pur se bisogna riconoscere i meriti dell’avversario. Poi abbiamo dimostrato di essere veramente una squadra. Sono ovviamente contento per la vittoria, ma soprattutto perché nei momenti difficili siamo stati bravi. Non abbiamo mai mollato. Anche non giocando benissimo abbiamo portato a casa la posta in palio. In ottica regular season abbiamo un bel vantaggio su Trento che comunque deve recuperare una partita. E’ un segnale importante per noi e per i nostri avversari, venire a vincere qui non è facile, ma il vantaggio per il campionato non cambia tantissimo”.

Raggiante anche Sebastian Solè: “E’ una delle vittorie più belle che abbiamo fatto fino ad ora. Siamo sempre stati sul pezzo mostrando grande aggressività. Trento è partita bene in difesa ed in battuta, poi noi ci siamo ritrovati”.

Perugia ha ritrovato anche un Roberto Russo a dir poco incisivo, soprattutto a muro. “Mi sento abbastanza bene - precisa il centrale -. Sono riuscito ad aiutare la squadra e per questo sono felice. Vincere aiuta ad affrontare gli allenamenti con più tranquillità”. Dragan Travica, autore di una buonissima partita, aggiunge: “E’ stata una grande prova di squadra. Siamo stati pazienti, la differenza è stata nelle piccole cose. Russo aveva tanta voglia di giocare. Ci dà sempre una grande mano in tutti i fondamentali, anche in spogliatoio”.



