La nazionale di Fioretto in ritiro a Tirrenia con tre umbri

Ci sono il maestro Romagnoli, Elisa Vardaro e Foconi, tutti del circolo di Terni

Dopo la decisione da parte del Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di rimandare a gennaio 2021 le Gare di Coppa del Mondo Assoluti e Under 20 , al momento data l' emergenza sanitaria in corso, la Federazione Italiana si riserva di assumere decisioni che potrebbero cambiare il programma già stabilito in calendario, riguardo alle gare nazionali. Queste le parole del maestro del Circolo Scherma Terni, Filippo Romagnoli a Tirrenia con Elisa Vrdaro e Alessio Foconi : “Il ritiro è sempre un momento fondamentale, perché gli atleti di punta della FIS, che si allenano in Società diverse, hanno la possibilità di incrociare le lame con il resto dell’èlite italiana. Alessio ed Elisa, da professionisti, si impegnano e lavorano duramente come sempre, ma gli manca lo stimolo della gara che, nella scherma come negli altri sport, è il parametro sul quale impostare gli allenamenti. La stessa cosa vale per me come maestro: senza gare manca il confronto più importante sul lavoro svolto e le prestazioni massimali degli atleti”.

Il ritiro si svolgerà seguendo tutti i protocolli dettati dalla FIS : Lunedi 19 verranno effettuati i tamponi agli atleti uomini , al gruppo magistrale e quello medico , che resteranno in attesa delle 24 ore del risultato diagnostico, stessa procedura valida anche per il settore femminile , convocato martedi 20. Qualora il responso dovesse risultare negativo , si potrà procedere alla preparazione atletica, nel caso contrario i componenti interessati saranno rimandati a casa .



