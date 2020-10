Il reatino Fenici conquista il primo titolo in carriera

A Misano si è laureato campione GT4 della Porsche Sports Cup Suisse

Francesco Maria Fenici non sbaglia e al Misano World Circuit centra il primo titolo della carriera laureandosi campione GT4 della Porsche Sports Cup Suisse in un sabato trionfale. Alla prima stagione di corse completa dopo l'esordio nel 2019 il pilota di origini reatine della FF Motorsport ha subito dominato il monomarca svizzero al volante della Porsche 718 Cayman GT4 dei Centri Porsche Ticino preparata dal team Amag First Rennsport, con la quale si era presentato da leader e da grande favorito all'ultimo atto di questo weekend forte di 7 vittorie su 8. Sul circuito romagnolo Fenici è stato ancora una volta perfetto nelle due gare sprint della GT4 Cup, vinte entrambe con il giro più veloce a suggellare il titolo e a impreziosire ulteriormente lo score di campionato, concluso con 9 successi e 1 secondo posto nelle 10 gare del calendario.

A Misano i festeggiamenti per il titolo del 30enne driver testimonial di “Autosprint” e “Auto”, già deciso a proiettarsi verso nuovi traguardi, sono stati quindi completati dalla vittoria finale ottenuta dalla pole position nella 2 Ore endurance disputata in notturna. Nell'occasione il pilota laziale si è alternato al volante della Porsche Cayman con il proprio coach driver Max Busnelli, replicando il trionfo che nella gara extra-campionato vide protagonista l'equipaggio tricolore già lo scorso anno.



