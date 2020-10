Al National Trophy trionfa Santoro, Velini chiude decimo

Il pilota di Assisi termina l'ultima prova di Vallelunga al nono posto

Si è concluso all’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga il Pirelli National Trophy 2020. Alessio Velini che aveva ottenuto il dodicesimo posto nelle qualifiche e l’ottavo posto in gara1, è tornato sulla pista romana per disputare la settima ed ultima gara del trofeo.

La sua partenza è stata buona e gli ha permesso di recuperare due posizioni. Nei giri successivi Velini teneva un buon ritmo, correndo nel gruppo degli inseguitori. Nei due giri finali il pilota di Assisi recuperava una posizione, per terminare poi al nono posto.

Una buona prova, compromessa solo da una posizione di partenza penalizzante, soprattutto in una gara di soli dieci giri.

Nella classifica generale del campionato Alessio ha chiuso al decimo posto con 53 punti.

Pirelli National Trophy 1000 SBK – Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga

Gara5: 1) Santoro (Ducati) – 2) Salvadori (BMW) – 3) Lanzi (Ducati) – 4) Cocco (BMW) - 5) Ferroni (Aprilia) – 6) Gamarino (Kawasaki) – 7) Saltarelli (Yamaha) - 8) Schacht (Ducati) – 9) Velini (BMW)



