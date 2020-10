Invincibile Sir, schiantata anche Trento: 1-3

Perde il primo et e poi domina, due ace finali per Plotnytskyi

La Sir non si ferma più. Sei gare, altrettante vittorie. Quando le cose sembravano mettersi male con Trento che conquistava il primo set per 25-17, ecco la grande reazione dei bianconeri del presidente Sirci. Sempre senza Atanasijevic, ma con Russo ormai rientrato pienamente nei ranghi. Il secondo e terzo parziale Perugia li porta a casa con i punteggi di 22-25 e 17-25. Combattutissimo l'ultimo parziale che va ai vantaggi. E qui sale in cattedra Oleh Plotnytskyi. L'ucraino va in battuta sul punteggio di 25-25 dopo che sia la Sir che Trento avevano avuto già una palla match. Ebbene, dalla linea dei nove metri è una sentenza: due ace e partita alla capolista invincibile. Finisce 3-1 Perugia.

