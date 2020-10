Troppo forte Conegliano con Egonu e Sylla, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si arrende in tre set

18 ottobre 2020 a

a

a

La Bartoccini Fortinfissi Perugia lotta con tutto quello che ha, ma non può far nulla per fermare lo strapotere dell'Imoco Volley Conegliano che si impone tre set a zero. Parziali di 25-18, 25-15 e 25-21. Prossimo turno domenica 25 ottobre, con la trasferta ben più abbordabile a Bergamo. La Bartoccini resta a quota 3 punti in classifica, a punteggio pieno Conegliano a quota 15. Di seguito il tabellino dell'incontro:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Carcaces 8, Koolhaas 2, Ortolani 13, Havelkova 5, Aelbrecht 2, Di Iulio, Cecchetto (L), Casillo, Rumori. Non entrate: Mlinar, Scarabottini, Agrifoglio, Angeloni. All. Bovari.

Imoco Volley Conegliano: Wolosz 3, Sylla 8, Fahr 8, Egonu 17, Adams 10, De Kruijf 8, De Gennaro (L), Gicquel 3, Gennari, Caravello, Hill. Non entrate: Eckl, Omoruyi, Butigan. All. Santarelli.

Spettatori: 200.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.