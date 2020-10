Zlatan Ibrahimovic si gode la doppietta del derby con l'Inter, dopo i leoni con il sangue la foto in cui si sente un dio

18 ottobre 2020 a

Zlatan Ibrahimovic si gode la vittoria nel derby e la doppietta siglata a 39 anni che lo fa entrare nella storia delle sfide tra Milan e Inter. L'attaccante rossonero subito dopo la partita aveva pubblicato sui suoi profili social la foto dei leoni con il volto pieno di sangue, immortalati dopo aver sbranato una preda.

Ora ne posta un'altra, relativa al derby. Lui è ripreso di schiena, ha le braccia larghe ed è diretto verso i compagni che lo festeggiano per i gol. Il post non ha bisogno di essere interpretato. Ibra scrive: Milano non ha mai avuto un re, un dio.

