Campionato italiano di velocità Elf, lo spoletino Cristian Lolli conquista il titolo tricolore

Cristian Lolli di Spoleto ha vinto tricolore di motociclismo nella Pre Moto 3. Il 14enne della M&M Technical Team ha trionfato nel campionato italiano di velocità Elf sulla pista di Vallelunga, dopo quattro round molto combattuti. Lolli è al suo primo titolo italiano conquistato alla sua seconda annata nella Pre Moto 3. Lo spoletino non è riuscito a piazzare l’acuto in questa stagione, ma è sempre stato in testa al campionato portando a casa piazzamenti importanti. Lolli ha chiuso la stagione con 122 punti davanti al toscano Guido Pini che ne ha totalizzato 120 e al romano Demis Mihaila con 117. Lolli fa parte anche del gruppo dei piloti giovani Pata Talenti Azzurri e il prossimo anno passerà in Moto3.

