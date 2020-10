Gubbio, altra sconfitta casalinga: al Barbetti il Cesena esulta con l'ex Bortolussi

18 ottobre 2020 a

Altra sconfitta casalinga per il Gubbio, che cade al Barbetti (secondo ko in tre gare interne) per 2-1. Stavolta esulta il Cesena, peraltro già corsaro in Umbria in casa del Perugia. E' finita 2-1 per i romagnoli del diesse eugubino Moreno Zebi, che dunque vince il suo personale derby. I gol tutti nella ripresa: vantaggio ospite con Collocolo all'11'. I rossoblù di mister Torrente reagiscono e conquistano il pareggio con il capitano, Malaccari al 30'. In questo momento sembra addirittura che il Gubbio possa fare suo il bottino pieno, ma al 41' Bortolussi, ex di turno tra l'altro, realizza la rete del definitivo 2-1 per il Cesena. Rossoblù dunque ancora fermi a quota 2 punti, penultimi in classifica. Mercoledì 21 altro turno infrasettimanale, la squadra di Torrente andrà a far visita al fanalino di coda Fermana, scontro salvezza da non sbagliare.

