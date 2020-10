Giro d'Italia, guizzo di Geoghegan Hart. Kelderman stacca Almeida, ma il portoghese resta in rosa. Male Nibali

18 ottobre 2020 a

Tao Geoghegan Hart ha vinto la 15esima tappa del Giro d'Italia, 185 km con partenza dalla Base Aerea Rivolto e arrivo a Piancavallo. Joao Almeida resta in maglia rosa. Bene Kelderman che ha guadagnato qualche secondo dal portoghese. Male Nibali e Fuglsang. Un incredibile e sempre più papabile per il trono di Milano Joao Almeida soffre ma perde solo 37" del capitale di 58" sul secondo in classifica, un Kelderman oggi secondo: il portoghese mantiene dunque la maglia rosa. In crisi a 9 km dall’arrivo Vincenzo Nibali e proprio sul suo territorio di caccia preferito, la salita: il siciliano perde oltre un minuto e mezzo, e si avvicina ai 4 minuti di ritardo dalla testa della corsa.

