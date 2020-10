Suzuki da urlo ad Aragon, vince Rins. Mir è terzo e va in vetta al Mondiale. Dovizioso settimo, male Quartararo

18 ottobre 2020 a

Alex Rins ha vinto in MotoGp il Gp di Aragon, decima prova del Mondiale. Il pilota spagnolo della Suzuki ha preceduto il connazionale della Honda Alex Marquez, terzo lo spagnolo Joan Mir con l’altra Suzuki, che ora è leader del mondiale con 121 punti, scavalcando il francese della Yamaha, Fabio Quartararo giunto 18esimo. Sesto Morbidelli davanti ad Andrea Dovizioso. "Davvero fantastico, io la prendo gara dopo gara cercando di essere il più costante possibile. Non sono contento della gara, ho avuto qualche problema sull’avantreno, non sono riuscito a dare quel qualcosa in più in termini di passo. Comunque son riuscito ad arrivare sul podio". Così Joan Mir, nuovo leader del mondiale al termine della gara.

