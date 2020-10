La Juve si inceppa a Crotone, è solo 1-1. Segna Morata, per Chiesa debutto con espulsione | VIDEO

17 ottobre 2020 a

Solo un pari per la Juve a Crotone. Di Morata il gol bianconero, dopo la rete del vantaggio calabrese con Simy su rigore. Per Chiesa debutto da dimenticare con la maglia della Juve. L'ex Viola infatti si è fatto espellere per un fallo durissimo su Cigarini. L'assedio finale della squadra di Pirlo ha portato soltanto al palo sempre di Morata.

Per il Crotone primo punto in campionato. La Juve sale a 8 punti (compresi i tre a tavolino contro il Napoli): la capolista Milan è lontana 4 lunghezze. Al prossimo turno i bianconeri torneranno a Torino contro l'Hellas Verona. Prima però c'è la Champions League martedì 20 a Kiev.

