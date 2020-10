Il Milan torna a vincere il derby, Ibrahimovic stende l'Inter: ai nerazzurri non basta Lukaku | VIDEO

17 ottobre 2020 a

E' finito 2-1 per il Milan il derby di Milano valevole per la quarta giornata di Serie A. Decisiva la doppietta di Ibrahimovic nel primo quarto d'ora. Inutile, sempre nel primo tempo, il gol di Lukaku al 30'.

Inter-Milan 1-2, finisce la partita: derby ai rossoneri grazie a super Ibra

Il belga è poi andato vicino di testa al pareggio, così come Hakimi, che si è divorato la rete del possibile 2-2 su assist di Vidal. Per la squadra di Pioli quarto successo in altrettante partite, primo derby vinto a distanza di 4 anni. L'ultima volta era infatti il 2016. Addirittura in casa dell'Inter il Milan non vinceva da 10 anni, con un gol proprio dello svedese. Rossoneri a quota 12 punti in classifica, a +5 dai cugini nerazzurri di Antonio Conte.

