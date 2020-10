Inter-Milan, video della doppietta di Ibrahimovic. Due gol in soli 15 minuti

17 ottobre 2020 a

Inter-Milan, al 15' minuto Zlatan Ibrahimoc firma la sua doppietta nel derby. Leao scende sulla fascia e mette al centro, l'attaccante è puntuale all'appuntamento con il cross, niente da fare per Handanovic costretto per la seconda volta a raccogliere il pallone nella rete. Il Milan era andato in vantaggio all'11', sempre grazie ad Ibrahimovic. Intervento insensato di Kolarov e l'arbitro indica il dischetto.

Ibra non tira benissimo, Handanovic intuisce e respinge, ma Zlatan si avventa sul pallone e lo butta alle spalle del portiere nerazzurro. A 39 anni già compiuti, Ibra realizza una doppietta in soli quindici minuti nel derby della Madonnina.

