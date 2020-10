Napoli-Atalanta 4-1, doppietta di Lozano: gol e highlights | Video

17 ottobre 2020 a

a

a

Vince, anzi stravince il Napoli nella prima partita del quarto turno di Serie A. Una prova entusiasmante, quella degli azzurri di Gattuso, capaci di strapazzare l'Atalanta per 4-1. Un risultato assolutamente inatteso, specie in queste proporzioni, con i campani che hanno chiuso il primo tempo 4-0, demolendo la squadra più in forma in questo avvio di campionato.

Devastante Lozano, autore di una doppietta, poi sono andati a segno Politano e il nigeriano Victor Osimhen, alla prima marcatura da quando veste la maglia del Napoli. Poco o niente per l'Atalanta, a bersaglio con Sam Lammers nella ripresa: l'attaccante giunto dal Psv ha segnato il secondo gol consecutivo, ma non è bastato.

