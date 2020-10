La Bottega del Tartufo Umbertide va a caccia del tris, al Pala Morandi arriva la bestia nera Civitanova

17 ottobre 2020 a

Piazzata la seconda vittoria in due incontri, La Bottega del Tartufo Umbertide è in cerca di continuità contro Civitanova. Domenica 18 ottobre alle 18, le ragazze di coach Staccini scenderanno sul parquet del Pala Morandi per affrontare quella squadra che è diventata “bestia nera” del sodalizio umbertidese. Dal ritorno della Pfu in A2, le marchigiane hanno subito solo una sconfitta da parte delle biancazzurre. Le civitanovesi sono reduci da una incoraggiante vittoria contro Bolzano, dopo la pesante sconfitta subita nella prima giornata a Faenza. La Pfu dovrà dimostrare maturità, non sottovalutando le avversarie, dopo la vittoria contro una mai doma Brescia e l'impresa sul parquet spezzino. Palla a due domenica 18 alle 18. Diretta streaming sul canale YouTube Marzella Photo Studio (link condiviso sui canali social della Pfu).



