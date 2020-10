La Ternana sfata il tabù del Liberati, 3-0 al Potenza: a segno Partipilo, Boben e Falletti

17 ottobre 2020 a

Prima vittoria in campionato al Liberati per la Ternana. I rossoverdi infatti hanno travolto il Potenza per la quinta giornata di campionato di Serie C, girone C. A sbloccare la gara è stato Partipilo dopo appena 15' di gioco. Raddoppio in chiusura di primo tempo con Boben.

Le Fere nella ripresa hanno saputo gestire i tentativi dei lucani con grande autorevolezza, fino al tris calato nel finale grazie a Falletti. Con questi tre punti la squadra di Lucarelli sale a quota 9, provvisoriamente a -1 dalla capolista Bari. Prossimo turno mercoledì 21 ottobre a Catania, contro l'ex squadra proprio di mister Lucarelli.

