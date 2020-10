Coronavirus, sono tre i positivi alla Nestor. A Bastia si gioca lo stesso per la prima giornata

17 ottobre 2020 a

a

a

Arriva una rettifica in casa Nestor sulla positività dei giocatori al Coronavirus. I contagiati infatti non sarebbero otto come comunicato in un primo momento, ma "soltanto" 3. Gli altri 23 tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori della rosa della squadra biancazzurra sono risultati negativi, come comunicato direttamente dal Coc di Marsciano. Dunque c'è sì un problema di formazione per la squadra di Montecucco, ma non così significativo da mettere a rischio la presenza in campo domenica 18 ottobre a Bastia. Si gioca infatti il primo turno del campionato di Eccellenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.