Coronavirus, otto positivi alla Nestor ma l'accordo con il Bastia per il rinvio non si trova: si gioca lo stesso

Primo ostacolo importante nel calcio dilettantistico umbro in epoca Coronavirus. Con otto positivi, tutti peraltro giovanissimi e fuoriquota, la Nestor si trova decisamente in difficoltà per allestire la formazione domenica 18 ottobre nella trasferta contro il Bastia, per la prima giornata del campionato di Eccellenza. Inoltre senza tanti giovanissimi e con due da far giocare per forza titolari come previsto dal regolamento le difficoltà raddoppiano. E così la squadra di mister Montecucco ha chiesto il rinvio alla società biancorossa. Tuttavia non si è trovato l'accordo tra i due club, quindi - nonostante i tanti positivi al Covid - la Nestor dovrà presentarsi a Bastia domenica 18 ottobre (fischio d'inizio alle 15) per il match di campionato, altrimenti subirà il ko a tavolino. Dal canto suo il Bastia al momento smentisce di essere stato contattato dal club di Marsciano per chiedere il rinvio della gara. Non è neanche iniziato, ma il campionato di Eccellenza si trova di fronte il primo scoglio.

