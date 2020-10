Ancora Top Ganna al Giro d'Italia, un missile nella crono del prosecco: la tappa non è finita, ma è già sua | VIDEO

17 ottobre 2020 a

Ancora Top Ganna. La tappa numero 14 del Giro d’Italia, la prova a cronometro nei territori del prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene, non si è ancora conclusa ma c’è già un vincitore: Filippo Ganna. Il piemontese ha divorato i 34,1 chilometri del percorso con 25" e 42 centesimi di vantaggio sul più veloce finora, Rohan Dennis.

Una media di quasi 48 km orari in un percorso in cui gli avversari hanno pedalato intorno ai 45. Dennis, si sottolinea, è stato - sebbene per soli 83 giorni - detentore del record dell’ora in pista. Ganna ha fatto fermare il cronometro a 42’40"47. I big non sono riusciti a fare meglio del campione iridato a cronometro.

