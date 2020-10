Coronavirus, Valentino Rossi ci scherza su: "A Federica Pellegrini ho scritto che tra me, lei, CR7 e Ibra: il virus ha alzato il tiro"

17 ottobre 2020 a

Valentino Rossi è tornato a parlare dopo la positività al Coronavirus. Il nove volte campione del mondo di motociclismo è intervenuto a Radio Deejay, spiegando nel dettaglio le sue condizioni: "E' come un’influenzona, ho febbre costante e mal di testa. Ho visto che ad Aragon ci sono 5 gradi ed è pericoloso girare così. Ma io - ha affermato ironicamente - spero che la temperatura scenda ancora. Meno male che non sono partito, venendo trovato positivo lì, 10 giorni ad Aragon mi sarei buttato dal balcone". Il Dottore in questi giorni ha inviato un messaggio a Federica Pellegrini, altra campionessa bloccata dal Covid: "Le ho scritto che il virus ci vede bene: lei, io, Ronaldo e Ibra, ha alzato il tiro”. Insomma, il buon umore non manca mai a Valentino Rossi.

