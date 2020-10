Doppietta azzurra in Coppa del Mondo, Marta Bassino trionfa davanti a Federica Brignone. Sofia Goggia sesta al rientro

17 ottobre 2020 a

Marta Bassino ha vinto il gigante femminile di Soelden, n Austria, prima tappa di Coppa del Mondo. La piemontese ha preceduto di 14 centesimi l’azzurra Federica Brignone, al suo 40esimo podio in Coppa del Mondo. Terza la slovacca Petra Vlhova. Buon rientro di Sofia Goggia, reduce lo scorso marzo di un infortunio al braccio sinistro, che si è piazzata al sesto posto. "Bello iniziare, mi sentivo un po' tesa, era da febbraio che non gareggiavo. Poi una volta in pista mi sono detta: ’Ma cosa mi sono persa'. Ho ritrovato la gioia per questo sport, ho ancora tanto margine, soprattutto nel muro dove mi sono salvata. Un grande risultato di squadra, per questa posizione avrei firmato. C’è tanto da lavorare, sono emozionata", ha detto Sofia Goggia a fine gara.

