Covid, tra le squadre della serie A nuovi giocatori positivi per Torino, Parma e Crotone

Continuano ad aumentare i giocatori di calcio della serie A contagiati da Covid. Un nuovo positivo nel Torino, la società non ha voluto rendere pubblico il nome. Con lui anche due componenti dello staff. Sono tutti asintomatici e in isolamento. Un altro caso anche a Parma dove gli atleti alle prese con il Coronavirus diventano quindi cinque. Anche qui nessuno con sintomi. Tutta la rosa, comunque, sarà sottoposta ad un ulteriore ciclo di tamponi nel ritorno di Udine: esame a 24 ore dal fischio d'inizio della sfida in programma domani, domenica 19 settembre, alle ore 18. Un positivo anche nel Crotone che questa sera ospita la Juventus. Si tratta del romeno Denis Dragus (nella foto), rientrato dall'impegno con la sua Under 21. Ai test sierologici era risultato negativo. Negativi tutti gli altri giocatori e membri dello staff.



