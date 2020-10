Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv: Gasp ritrova Ilicic, Gattuso con Bakayoko

17 ottobre 2020 a

Dopo la pausa per le Nazionali torna finalmente la Serie A, nonostante i problemi legati ai contagi da Coronavirus. Si parte sabato 17 ottobre con Napoli-Atalanta alle ore 15, match valevole per la quarta giornata. Per i partenopei il ritorno in campo dopo il ko a tavolino decretato dal giudice sportivo contro la Juventus. Al San Paolo Gattuso punta su Bakayoko, al debutto in maglia azzurra, mentre davanti Osimhen sarà supportato da Lozano e Mertens. Out Insigne. Torna la Serie A, pausa nazionali archiviata. Dall'altra parte Gasperini ritrova Ilicic e Miranchuk, con Lammers dal 1' al posto di Zapata. Titolare pure Gomez, nonostante l'imminente impegno di Champions nella prossima settimana. Ecco le probabili formazioni. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysay; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso. Atalanta: Sportiello; Toloi, Romero, Palomino, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez, Lammers. All. Gasperini. Diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Calcio Serie A (202).

