Inter-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte punta sulla LuLa, Pioli sorride con il recupero di Ibra

Il derby è sempre il derby. E così, nonostante San Siro a porte chiuse, nonostante l'emergenza da Coronavirus che inevitabilmente ha colpito il mondo del calcio, Inter-Milan di sabato 17 ottobre conserva sempre un fascino particolare. I rossoneri si presentano a punteggio pieno, i nerazzurri inseguono a -2. Chiaro che ancora siamo alla quarta giornata di Serie A, ma il risultato avrà ripercussioni a livello di morale e ambiente.

SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku

Conte è privo di 6 giocatori causa Covid, con l'emergenza che riguarda soprattutto la difesa. Out Bastoni, Skriniar e Young, sarà De Vrij a guidare il reparto, affiancato da D'Ambrosio e Kolarov. Barella - tra i migliori con l'Italia di Mancini - agirà sulla trequarti con Brozovic e Vidal in mediana. Davanti spazio alla LuLa, la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Ancora panchina per Eriksen. Dall'altra parte Pioli, che dopo il lockdown ha il miglior ruolino di marcia di tutta la Serie A, si affida al collaudato 4-2-3-1. Recuperato Ibrahimovic, l'unico dubbio riguarda uno dei tre giocatori a supporto dello svedese. Senza Rebic, il tecnico potrebbe puntare sullo spagnolo Brahim Diaz. In difesa torna Romagnoli, che giocherà insieme a Kjaer. Diretta tv dalle 18 su Sky calcio Serie A (canale 202) e Sky Calcio 2 (252).

