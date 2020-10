Giro d'Italia, Ulissi concede il bis a Monselice. Battuta in volata la maglia rosa Almeida

16 ottobre 2020 a

a

a

Secondo successo di tappa per Diego Ulissi. L'italiano ha vinto a Monselice la 13esima frazione dopo una volata di gruppo ristretta. Seconda la maglia rosa Almeida. Il portoghese resta il leader della corsa e sabato 17 ottobre potrà consolidare il suo vantaggio nella cronometro del Prosecco, con arrivo a Valdobbiadene. Nessun problema nella tappa di venerdì 16 per i big della classifica generale, con Nibali e Fuglsang che sono sembrati in ottima condizione. Chi continua a stupire è Almeida, la maglia rosa pare forse il più in forma, alla vigilia dell'inizio della settimana decisiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.