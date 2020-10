La Sir ha un nuovo talento: Oleh Plotnytskyi

Il martello ucraino mvp contro Cisterna ha qualità, coraggio e voglia di sfondare

Luca Mercadini 16 ottobre 2020

a

a

Ci ha messo lo zampino. O meglio, la manina. Sempre e comunque, in tutte le azioni più importanti. Oleh Plotnytskyi, mvp indiscusso di Perugia-Cisterna, ha dominato la scena davanti ai 182 (ahinoi) del PalaBarton. Dove serviva un colpo di magìa per recuperare terreno, suonare la carica della riscossa o annunciare il decollo, lui c’era. A cominciare dal primo set, quando la Top Volley ringalluzzita dall’esordio in panchina di Boban Kovac, poco ci manca che si va a prendere il parziale. I pontini sempre in testa fino al punto numero 23 cedono armi e bagagli sotto i colpi dai nove metri del talento ucraino. Nel secondo set l’impronta del biondino si avverte da subito. Dal 4-0 iniziale al 12-9 che segna il nuovo vantaggio Sir dopo il recupero dei laziali. Ace e pipe si ripetono fino al 19-13 che sancisce il crollo definitivo degli ospiti. C’è poi il servizio vincente che firma il 9-9 del terzo game e il mancino che fa danni in attacco nel 18-16 Sir. Ancora una bomba dalla linea dei nove metri e un’altra pipe a segno per il 20-16. Tutti momenti chiave del match, tutte situazioni dove Plotnytskyi si è fatto trovare pronto. Con il suo talento ma anche con la sfrontatezza, il coraggio e la spavalderia tipica dei giovani che sanno cosa vogliono. Alla fine il tabellino recita 17 punti (top scorer con il solito Leon), 57% in attacco e quattro ace. Numeri da gigante, quello che è destinato a diventare nel volley Oleh, a patto di continuare con la stessa determinazione.

