Sport e cultura, l'Ubs Foligno alla mostra di Raffaello

Una delegazione della squadra di basket che milita in C Gold a palazzo Trinci

16 ottobre 2020 a

a

a

Una delegazione dell’UBS Foligno è stata ricevuta dall’assessore Decio Barili nella splendida cornice di Palazzo Trinci a Foligno per una visita guidata alla mostra sulle opere di Raffaello. I ragazzi della prima squadra, assieme ad alcuni giovani della under 18, hanno così potuto osservare le opere custodite nello splendida sala “Sisto IV”, accompagnati dalle guide del museo. Al termine della visita l’assessore si è intrattenuto con gli atleti, i dirigenti ed i coach, per un breve saluto in vista dell’imminente inizio dei campionati, previsti per la metà di novembre.

L’UBS Foligno Basket ringrazia l’amministrazione comunale per questo incontro che tra le altre cose, tiene vicino lo sport alle istituzioni, cosa necessaria per la crescita delle realtà locali e per i suoi tesserati



