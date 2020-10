ErmGroup San Giustino-Sir Safety Perugia, amichevole di lusso

A Santa Maria degli Angeli il test tra le due formazioni di serie B

Un altro appuntamento è alle porte per i boys di ErmGroup San Giustino, che saranno in trasferta a Santa Maria degli Angeli, per svolgere un allenamento congiunto (come si chiamano le amichevoli al tempo de corovavirus) il terzo di questa prima fase di precampionato, con gli atleti di Sir Safety Perugia, che quest'anno disputeranno lo stesso campionato ma in un altro girone (serie B/M). L'allenamento è fissato alle ore 18:45; per tutti coloro che vorranno seguire i biancoazzurri è prevista una diretta sulla pagina facebook Pallavolo San Giustino. la squadra altotiberina si avvia all'esordio di camponato con grandi ambizioni.

